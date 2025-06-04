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«Герани» поразили завод по производству биоэтанола под Сумами

«Герани» поразили завод по производству биоэтанола под Сумами Минувшей ночью 12 российских беспилотников семейства «Герань» атаковали завод по производству биоэтанола под Сумами.

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