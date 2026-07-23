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Царьград

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Бастрыкин: украинские атаки с 2022 года унесли 1,5 тыс. жизней в РФ

Бастрыкин: украинские атаки с 2022 года унесли 1,5 тыс. жизней в РФ

С 2022 года нападения на 54 региона РФ привели к гибели 1,5 тыс. человек, включая 45 детей. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о 5 347 возбужденных делах по фактам атак украинскими националистами.

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