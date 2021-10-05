smi.today

1 634 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Garry
    Автор, а почему ты не пишешь, что ГАЗА У Азербайджана не очень много....если не сказать точнее, что его просто МАЛО ...Президент Азербай...
  • Лариса Сергеевна
    Шоу продолжаетсяВ Башкирии на кар...
  • Анна Эржибова
    От этих уродов одни проблемы сидели бы в своих аулах,распоясались армяшки азеры дагестаны узбекотаджико все кхм хозяе...Избитый кавказцам...

ЦРУ стало терять агентов по всему миру, особенно – в России

ЦРУ стало терять агентов по всему миру, особенно – в России

В последнее время участились случаи перевербовки, задержания и убийств агентов ЦРУ, сообщает издание The New York Times, ссылаясь на секретуную телеграмму ведомства, отправленные своим локальным резидентурам, попавшую в распоряжение журналистов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх