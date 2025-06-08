Илон Маск подрался с министром финансов США в Белом доме

Причиной стали разногласия по поводу кандидатуры на пост главы Налогового управления Бывший глава Департамента эффективности правительства США и министр финансов Скотт Бессент подрались в Белом доме из-за разногласий по поводу кандидатуры на пост главы Налогового управления (IRS), заявил в беседе The Washington Post бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон.