Армения собралась на выход из ОДКБ. Комментарий Георгия Бовта

Ряд сделанных ранее Ереваном шагов и заявлений уже указывали на возможность выхода из ОДКБ. Вопрос в том, будет ли этот процесс происходить в контролируемом формате или произойдет резкое обрушение и кто станет для Армении новым гарантом в сфере безопасности?Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сроки еще не определены, заявил в парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.
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