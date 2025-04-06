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Царьград

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Шестеро взрослых и ребёнок пострадали из-за сильного ветра в Иркутской области

Шестеро взрослых и ребёнок пострадали из-за сильного ветра в Иркутской области

Информацию о происшествиях распространил в своём телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев.В Иркутской области в результате штормового ветра пострадали семь человек.

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