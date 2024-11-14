Большой раскол в День памяти павших: Британия сражалась за свободу в Европе, но против нее в своих колониях

У Британии и ее бывших колоний – разная память о годах Второй мировой войны, пишет The Guardian. Сражаясь за свободу против нацистов, британцы в то же время угнетали население зависимых территорий, жестоко подавляя там стремление людей к независимости.
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