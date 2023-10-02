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Польша пообещала добиться репараций от Германии — WNP

Польша пообещала добиться репараций от Германии — WNP

Власти Польши будут добиваться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны. С таким обещанием выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на съезде правящей партии "Право и справедливость".

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Комментарии
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ЮЗ
Юрий Зайцев
Хозяева выпустили падальщика добить своего конкурента.
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