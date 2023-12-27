Смешиваем макароны с яйцами и готовим как пирог: подойдет и для завтрака, и для ужина

Макароны и яйца могут легко стать сытным, заряжающим энергию завтраком, или полезным ужином. Главное сделать их правильно: смешаем макароны и яйца вместе, добавим немного сыра, а затем приготовим словно вкуснейший пирог.
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