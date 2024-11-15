Сафаров о руководителе Альметьевска: Человек для района не новый, вы ее прекрасно знаете

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров по поручению Раиса республики Рустама Минниханова представил участникам сессии Альметьевского района кандидатуру Гюзель Хабутдиновой на должность исполняющего обязанности руководителя исполкома Альметьевского района.
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