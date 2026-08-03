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WT: законопроект о санкциях против РФ застрял в конгрессе из-а пункта о пошлинах

WT: законопроект о санкциях против РФ застрял в конгрессе из-а пункта о пошлинах

Законопроект о новых американских санкциях против России застопорился из-за возражения демократов против предоставления президенту Дональду Трампу полномочий по введению таможенных пошлин в адрес других стран.

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