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Антициклон поставил на паузу дожди в Петербурге

Антициклон поставил на паузу дожди в Петербурге

В погоде Петербурга образовалось затишье. После ливней и шторма стихия на время успокоилась. В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 6 октября Петербург ощутит влияние небольшого гребня антициклона, который вклинился между двух активных циклонов.

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