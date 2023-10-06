Антициклон поставил на паузу дожди в Петербурге

В погоде Петербурга образовалось затишье. После ливней и шторма стихия на время успокоилась. В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 6 октября Петербург ощутит влияние небольшого гребня антициклона, который вклинился между двух активных циклонов.
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