Исправился!

Темы дняПолитикаИсправился! Вчера в Кемеровской области пропали две 10-летние девочки. Утром ушли в школу и не вернулись. Вечером начались поиски.Вернуться к статье2412НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий Селивановдаже при однократном случае насилия над ребенком педофилов надо Уничтожать !!!! - этих Ублюдков НЕ перевоспитать и НЕ переделать !!!!Владимир ЛисуковПедофилам только смертная казнь, можно публично!mark kapustinТолько высшая мера социальной защиты!!! И ни как иначе!!!ХШХариман ШифонскийСмерть!А(Анна Чапля (Шевченко)"Горбатого могила правит!" Какое еще условно-досрочное освобождение?!Алла Трубинскаякастрировать и пожизненно в камеру к отморозкам...Ольга Шипоренко (Шабанова)Алла, как же вы правильное нашли наказание: кастрировать.Но еще и в резерваию, отделить от общества осваивать земли, потому что их желание ненормальное найдет другой выход.Александр ЗалетовТолько хирургическая кастрация.Александр ЗалетовБез наркоза. А уже потом "Высшая мера социальной защиты"Виктория Козина (Гуща)Есть мировая статистика - педофил, отбывший срок, совершает очередное преступление в первые 7-10 дней после освобождения. Только теперь у его жертвы гораздо меньше шансов остаться в живых. Педофилы и растлители должны садиться ПОЖИЗНЕННО, если уж властям так жалко их казнить. А жалко только потому, что среди наших властьимущих педофилия отнюдь не редкость. Закон о снижении возраста, при котором за сексуальные связи полагается уголовная ответственность, весьма наглядно это демонстрирует. Да и мировые тенденции по внедрению ценностей к тому ведут. В Голландии, к примеру, давно уже ОФИЦИАЛЬНО зарегестрированна партия педофилов, а у скандинавов инцест и лапанье маленьких детей вообще не считается чем-то особенным. Но мы-то в России!!! Потому, перефразируя известную ковбойскую присказку, скажу - лучший педофил - мертвый педофил.ДенисКроме того, за 2020 год было выявлено 2882 человека, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних ========= Не верю что всё это изнасилования, есть такие несовершеннолетние которые сами трахаются как кошки, всё добровольно, просто по закону трахаться ещё нельзя, поэтому обвиняют того кто трахал малолетнюю шлюшку. В теме автор забыл упомянуть мамаш-детоубийц и суррогатных которые торгуют детьми.Александр ЗалетовА по-фигу:-"Дура лекс, сед лекс." Закон есть, исполняй!!!ДенисДа, только ни одну суррогатную кукушку не посадили.Владимир БурлаковБлагодаря либеральной мрази в руководстве России убийцы ,убийцы детей спокойно вершат свои преступления, периодически "отдыхая "на зоне!КотищевСнимать на хер этот пидорский мораторий на смертную казнь и расстреливать эту мразь, тогда и вопросов о самосудах не возникнет.БОБорис ОсиповТолько пожизненное, а лучше расстрел...Александр ЗалетовТолько расстрел!!! Можно после хирургической кастрации.БОБорис ОсиповНе фиг тратиться на кастрацию...хотя для тренировки студентов...Александр ЛевшинНужна полная конфискация имуществаАлександр ЗалетовЭто само-собой. Конфискация, а потом расстрел. ПО СУДУ!!!ДенисНасчёт конфискации не по адресу, конфискацию надо делать у путинят, они богатые.ХШХариман ШифонскийА может у тебя пошебуршим, Дениска?ДенисТы оголодал? Соболезную.ТШТСЖ ШАНС(цитата): "...При виде таких историй, у меня одни вопросы. Почему случаются они в данное время? Почему так происходит?..." - Так происходит ИМЕННО ПОТОМУ, что в России АМОРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ с властью подонков и нелюдей - воров и жуликов, провозгласивших порочный принцип якобы "капитализма" - "ОБОГАЩАЙТЕСЬ!!!" А какими способами - не важно: "Ничего личного - бизнес!"... ВОТ В ЧЁМ КОРЕНЬ и НАСТОЯЩАЯ ПРИЧИНА!!! - В нравственном разложении общества всеми способами и методами воздействия на человека с целью превращения в раба и дурака, приспособленного к производству и потреблению...Комментировать
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