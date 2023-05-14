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Рецензия: документальный фильм к юбилею Валерии «И только так!». Синдром отличницы

Рецензия: документальный фильм к юбилею Валерии «И только так!». Синдром отличницы

2023, НТВ Оценка: 8 из 10. Не так-то просто снять интересный документальный фильм о Валерии. Жизнь «певицы, которую ждали», очень подробно отображена в её соцсетях, и в принципе публика знает про Валерию всё, что та считает нужным ей сообщить.

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