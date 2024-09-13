🇬🇧🇹🇷 О едином тюркском алфавите в «Организации тюркских государств» В контексте гремящей сегодня темы о британских шпионах в Москве хотелось бы отдельно остановиться вот на чем.
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🇬🇧🇹🇷 О едином тюркском алфавите в «Организации тюркских государств» В контексте гремящей сегодня темы о британских шпионах в Москве хотелось бы отдельно остановиться вот на чем.
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