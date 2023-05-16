Средства ПВО Украины за ночь сбили 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал»

В ночь на 16 мая на военные цели на территории Украины была осуществлена массированная атака ракетных войск и ВКС России, по результатам которой украинские военные сообщили о том, что сбили 6 гиперзвуковых "Кинжалов", пишет "Военное обозрение".
В ночь на 16 мая на военные цели на территории Украины была осуществлена массированная атака ракетных войск и ВКС России, по результатам которой украинские военные сообщили о том, что сбили 6 гиперзвуковых "Кинжалов", пишет "Военное обозрение".
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