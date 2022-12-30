Россия лишилась главной надежды в лыжном спорте: Чемпионка переехала в Казахстан

16-летняя горнолыжница из России Александра Скороходова стала гражданкой Казахстана.Ряды сборной Казахстана по лыжному спорту пополнила 16-летняя горнолыжница из России Александра Скороходова, об этом сообщает Telegram-канал "Спорт Шрёдингера".