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Россия лишилась главной надежды в лыжном спорте: Чемпионка переехала в Казахстан

Россия лишилась главной надежды в лыжном спорте: Чемпионка переехала в Казахстан

16-летняя горнолыжница из России Александра Скороходова стала гражданкой Казахстана.Ряды сборной Казахстана по лыжному спорту пополнила 16-летняя горнолыжница из России Александра Скороходова, об этом сообщает Telegram-канал "Спорт Шрёдингера".

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