Царьград

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Сотни русских заявили о дискриминации в Германии. МИД заступился

Сотни русских заявили о дискриминации в Германии. МИД заступился

После начала спецоперации России на Украине за границей начались притеснения русских. Так, например, один из случаев травли произошёл в школе Берлина: учитель разместил фотографии русских детей на "доске позора" только за то, что они русские.

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