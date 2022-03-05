Сотни русских заявили о дискриминации в Германии. МИД заступился

После начала спецоперации России на Украине за границей начались притеснения русских. Так, например, один из случаев травли произошёл в школе Берлина: учитель разместил фотографии русских детей на "доске позора" только за то, что они русские.
После начала спецоперации России на Украине за границей начались притеснения русских. Так, например, один из случаев травли произошёл в школе Берлина: учитель разместил фотографии русских детей на "доске позора" только за то, что они русские.
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