Солнечное затмение в Весах 2 октября 2024 года: какие испытания ждут знаков зодиака

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости 2 октября 2024 года на небе произойдет одно из самых ярких и значимых событий для всех знаков Зодиака — полное солнечное затмение в созвездии Весов.
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