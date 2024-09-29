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Петербургский дневник

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В Петербурге снизились цены на вторичное жилье

В Петербурге снизились цены на вторичное жилье

В ближайшее время вторичка ещё подешевеет В Петербурге цены на вторичное жильё в конце сентября упали по сравнению с августом на 0,1 процента, до 220,4 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.

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