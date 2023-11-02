Морозов vs Русских, Или куда исчезли 4 млрд

Ульяновск нынче бурлит. Вся суета – вокруг "пустырей" Суворовского военного училища в самом центре Ульяновска, которое располагалось в красивых кирпичных строениях несколько лет кряду, а потом съехало на другой адрес.
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