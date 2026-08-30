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13 — счастливое число. Тяжелая ракета Falcon Heavy запустила новейший космический телескоп Nancy Grace Roman — сразу и с первой попытки

13 — счастливое число. Тяжелая ракета Falcon Heavy запустила новейший космический телескоп Nancy Grace Roman — сразу и с первой попытки

На этот раз обошлось без переносов SpaceX успешно запустила космический телескоп NASA Nancy Grace Roman — одну из главных астрономических обсерваторий нового поколения.

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