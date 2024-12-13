Coinbase одерживает ключевую победу над FDIC

Coinbase Global, крупный игрок на американском рынке криптовалют, успешно провела важную юридическую битву против Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) через иск по закону о свободе информации (FOIA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии