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Финны и эстонцы готовы закрыть нам Балтику. Что сделал для этого когда-то Гитлер?

Финны и эстонцы готовы закрыть нам Балтику. Что сделал для этого когда-то Гитлер?

О намерении Таллина и Хельсинки закрыть Балтийское море для российских судов в случае угрозы со стороны РФ эстонский генерал-майор Андрус Мерило рассказал 23 сентября в интервью Helsingin Sanomat.

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Комментарии
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Maxim
Двигай - задом наперёд..
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5 час.
СШ
Сергей Шаповалов
Пусть закрывают, у нас есть чем открыть.
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1 час.
Эльфено4ек Чумазикова
Такое чувство, что все эти Финны, Поляки, Эстонцы и прочие &quot;карманные&quot; европиоиды получили какую-то прививку суицидальности и теперь просто соревнуются за почетное право стать первой мишенью в новой мировой войне, которую сам же и провоцируют всеми силами. 😥
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1 час.

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