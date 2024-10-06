Финны и эстонцы готовы закрыть нам Балтику. Что сделал для этого когда-то Гитлер?

Эльфено4ек Чумазикова

Такое чувство, что все эти Финны, Поляки, Эстонцы и прочие "карманные" европиоиды получили какую-то прививку суицидальности и теперь просто соревнуются за почетное право стать первой мишенью в новой мировой войне, которую сам же и провоцируют всеми силами. 😥