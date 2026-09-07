Почему у человека мораль не встроена в психику на уровне инстинктов, как у животных? Попалось интересное наблюдение, которое хотелось бы обсудить.
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