Агент Шипачева отреагировал на слухи о новом контракте хоккеиста с «Ак Барсом»

Агент Вадима Шипачева заявил, что его клиент не подписывал новый контракт с казанским клубом. Агент Станислав Романов, представляющий интересы форварда Вадима Шипачева, отреагировал на появившиеся слухи о том, что его клиент подписал новый контракт с «Ак Барсом».