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Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ уйти с поста

Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ уйти с поста

Законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

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