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The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)

The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)

Автор с восхищением рассказывает о взаимодействии различных родов войск НАТО, не скрывая, что противником будет Россия.

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Владимир Акулов
Не так будет завоевана и расчленена Россия Западом...На смену теперешним старичкам в руководстве России придет тупая молодёжь с промытыми *инстаграммом* мозгами... Они ради *свободы* всё разрушат... Порежут на кусочки наше оружие ... И в Кремле будет управлять новый ...Зеленский, посаженный пиндосами ...// "Если враг не может взять крепость в открытом бою...Эту крепость возьмет ...осел , груженный долларами "...

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