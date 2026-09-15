В Татарстане 2,3 тыс. сельских почтальонов получили дополнительные выплаты

В Татарстане 2,3 тыс. сотрудников сельских почтовых отделений получили дополнительные выплаты. На материальную поддержку работников почты из республиканского бюджета направили 55,3 млн рублей.
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