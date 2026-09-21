БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Звонок в Тегеран: «Америка, чтобы отомстить Ирану, может закрыть Босфорский пролив»

Звонок в Тегеран: «Америка, чтобы отомстить Ирану, может закрыть Босфорский пролив»

Политолог Хаял Муаззин рассказал «СП», чем еще может аукнуться война в Персидском заливе Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Война в Иране оказывает влияние на весь мир, но до её завершения ещё далеко.

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