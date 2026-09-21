Звонок в Тегеран: «Америка, чтобы отомстить Ирану, может закрыть Босфорский пролив»

Политолог Хаял Муаззин рассказал «СП», чем еще может аукнуться война в Персидском заливе Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Война в Иране оказывает влияние на весь мир, но до её завершения ещё далеко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конские платежки:...
- Конские платежки:...
- «Наши знали, куда...
А им за это - закрыть Панамский...
У сионистского режима есть ещё одна, самая генеральная доктрина: через "выборы" полностью завладеть Россией!