Специалисты ДВО РАН разобрались с желто-зеленой водой в Приморье

На юге Приморского края с началом весны жители часто замечали появление в акватории Амурского залива необычных желтых разводов, которые дополнялись облаками такого же оттенка, а поверхности их окон и балконов, а также стекла автомобилей покрывались аналогичной желто-зеленой пылью.