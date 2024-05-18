Специалисты ДВО РАН разобрались с желто-зеленой водой в Приморье

На юге Приморского края с началом весны жители часто замечали появление в акватории Амурского залива необычных желтых разводов, которые дополнялись облаками такого же оттенка, а поверхности их окон и балконов, а также стекла автомобилей покрывались аналогичной желто-зеленой пылью.
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