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Русская весна

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В США рассказали, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией

В США рассказали, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией

Часть украинцев готова пожертвовать территориями ради мира с Россией, сообщает агентство Bloomberg. «Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — говорится в публикации.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Почему все в последнее время говорят о мирном договоре, уступках или договоренностях, а не о полной капитуляции Украины и достижении первоначальных целей СВО ?
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19 час.

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