В США рассказали, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией

Часть украинцев готова пожертвовать территориями ради мира с Россией, сообщает агентство Bloomberg. «Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — говорится в публикации.
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