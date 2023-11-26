Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Полиция попросила россиян помочь с опознанием забетонированного мужчины

Полиция попросила россиян помочь с опознанием забетонированного мужчины

В Красноярске полиция 16 лет не может распознать забетонированный труп В Красноярске полиция 16 лет не может распознать личность мужчины, кости которого обнаружили в бетонном кольце на одной из улиц города.

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Комментарии
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В
Владимир
Вот новость...Мало ли в бедной России неопознанных криминальных трупов. А на полях соседней некогда братской республики сколько их, кто их считал?...
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15 час.

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