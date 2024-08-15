Раскрыта стоимость роботизированной руки от Apple

Корпорация Apple запланировала выпустить настольного робота. Об этом сообщает Bloomberg. По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании продолжили реализацию своего проекта по выпуску робота для дома.
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