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Раскрыта стоимость роботизированной руки от Apple

Раскрыта стоимость роботизированной руки от Apple

Корпорация Apple запланировала выпустить настольного робота. Об этом сообщает Bloomberg. По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании продолжили реализацию своего проекта по выпуску робота для дома.

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