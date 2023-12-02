Зачем Украина душит свое Закарпатье

В Закарпатской области Украины ввели поголовную проверку документов. Призывные бригады действуют там особенно жестко, хотя смена политики в отношении региона решила бы многие проблемы Киева с Венгрией и ЕС в целом, разблокировав для Украины миллиарды евро.