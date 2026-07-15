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Закон, порядок, государство

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Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов МВД России

Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов МВД России

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей четырех территориальных органов МВД России», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Комментарии
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Леонид
Руководителями региональных управлений МВД нужно ставить людей не местных, а направлять из других регионов. Иначе местечковое сращивание криминала и коррупции во власти будет продолжаться.
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1 м.