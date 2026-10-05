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Рязанские новости

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Рязанская область заняла 45 место в рейтинге по материальному благополучию населения

Рязанская область заняла 45 место в рейтинге по материальному благополучию населения

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО-Югра и Чукотский АО. Рязанская область немного улучшила свои показатели по сравнению с 2024 годом.

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