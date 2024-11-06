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Профессор Чумаков рассказал об особенностях течения вируса Коксаки

Профессор Чумаков рассказал об особенностях течения вируса Коксаки

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков рассказал, что вирус Коксаки проявляется повышенной температурой, а также болью в горле и сыпью на лице, груди, руках и ногах.

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