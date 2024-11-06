Профессор Чумаков рассказал об особенностях течения вируса Коксаки

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков рассказал, что вирус Коксаки проявляется повышенной температурой, а также болью в горле и сыпью на лице, груди, руках и ногах.