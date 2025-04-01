Первый канал отмечает 30-летний юбилей

Артем Геодакян/ТАСС 30 лет назад взлетел один из лидеров отечественного медиарынка – Первый канал. Он начинал вещание под названием "Общественное российское телевидение" на привычной для зрителей первой кнопке и более, чем за четверть века стал крупнейшим медиахолдингом с огромной аудиторией.