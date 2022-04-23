Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде

Тайсон в очередной раз защитил титул чемпиона мира. В Лондоне завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри защищал титул от посягательств Диллиана Уайта.