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Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде

Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде

Тайсон в очередной раз защитил титул чемпиона мира. В Лондоне завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри защищал титул от посягательств Диллиана Уайта.

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