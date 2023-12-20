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Мэрия Орла готовится к чрезвычайным ситуациям

Мэрия Орла готовится к чрезвычайным ситуациям

Администрация Орла готовится к переходу в режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. В связи с этим руководящий состав мэрии, муниципальные предприятия, организация и учреждения Орла переведены на круглосуточный график дежурства.

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