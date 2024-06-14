Министерство финансов Российской Федерации окажет помощь семьям пострадавших журналистов телеканала НТВ в Донецкой Народной Республике

Министерство цифрового развития Российской Федерации объявило о предоставлении помощи семьям двух журналистов телеканала НТВ, которые получили ранения во время обстрелов в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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