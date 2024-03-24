Как немец ходил за семь морей хусита воевать

Юрий Ильинов

Террористы-наемники, напавшие на «Крокус», действовали крайне непрофессионально Изучение материалов, на которых показаны действия террористов, осуществивших нападение на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, позволило выявить некоторые интересные детали и сделать определенные выводы. Но окончательную точку в этом поставят более компетентные в таких вопросах правоохранительные ведомства России. Убийцы подъехали на небольшом легковом автомобиле и сразу начали стрелять в людей. Террористы заходили в здание без масок или скрывающих лица элементов одежды. Таким образом, они сразу были зафиксированы камерами видеонаблюдения, а также множеством оставшихся в живых очевидцев происходившего. После расстрела людей и поджога здания террористы даже не попытались изменить или как-то замаскировать свою внешность (сбрить бороды, переодеться). Более того, они не стали разбегаться в разные стороны, даже пытаться смешаться с толпой, а запрыгнули своей группой в тот же самый автомобиль, на котором приехали, и попытались скрыться с места преступления. Естественно, доехать до границ Беларуси или Украины «гости» из Таджикистана на этом автомобиле не смогли. Двое были задержаны практически сразу после принудительной остановки транспортного средства российскими правоохранителями на дороге. Еще четверых выловили в течение нескольких часов в ближайшем лесу. Террористов-наемников, которые действовали крайне непрофессионально, взяли живьем. Теперь правоохранители, возможно, смогут установить даже организаторов этого варварского злодеяния и им также придется отвечать за содеянное, по закону или каким-то другим образом.