В Хабаровском крае мать оставила полугодовалую дочь в сугробе

В Солнечном районе Хабаровского края произошел шокирующий инцидент. Прокуратура начала проверку после того, как в интернете была размещена информация о матери, которая оставила свою 6-месячную дочь в сугробе в поселке Горный.
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