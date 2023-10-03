Лантратова призвала создать в школах группы учебной взаимопомощи

Необходимо создать в школах на базе Российского движения детей и молодежи (РДДМ) группы учебной взаимопомощи, с такой инициативой 3 октября обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии