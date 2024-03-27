Пензенцев предупредили об ураганном ветре в среду

На территории Пензенской области 27 марта прогнозируется ухудшение погоды. Пензенский Гидрометцентр предупреждает о возможных порывах ветра северо-западного направления со скоростью 15-20 метров в секунду.
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