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  • Вениамин
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Друг мужа Анны Седоковой намерен загубить ее карьеру

Бизнесмен Марк Пугачев пытается помешать выступлению певицы Анны Седоковой в Алма-Ате. Первое шоу после трагической гибели Яниса Тиммы, бывшего мужа Седоковой, запланировано на 14 февраля — День святого Валентина.

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