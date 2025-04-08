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Закон, порядок, государство

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Житель Московской области пойдет под суд за кражу рельсорезного станка на территории железнодорожной станции Перово-4

Следствием ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская окончено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя Подмосковья в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.

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