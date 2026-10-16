В Подмосковье более 52,1 тысячи человек прошли обучение в школах сахарного диабета. В 129 амбулаторных и 35 детских школах, а также в стационарах пациенты изучают методы контроля и профилактики диабета.
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