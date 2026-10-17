Как и полагается классическому слуге двух господ, снова разругавшийся с Трампом Зеленский тут же помчался за поддержкой к более сговорчивым покровителям из ЕС, которые как раз собирались в Брюсселе на очередной саммит.
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